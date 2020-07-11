МЧС: жителей Ленобласти ждет порывистый ветер 12 июля

Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», жителей Ленинградской области 12 июля в первой половине ночи ждут местами порывы ветра 15-18 м/с.

Рекомендации для населения

МЧС призывает воздержаться от использования открытого огня, разведения костров, походов в лес и выхода на водные объекты.

Рекомендации при сильном ветре

При сильном ветре следует убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, а также сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу. Закройте окна. МЧС напоминает о следующих правилах:

машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов);

категорически опасно нахождение в лесных массивах и на водных объектах. Воздержитесь от походов в лес и выхода на воду;

Напоминаем:

— при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01», «101». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101»;

— в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области круглосуточно действует телефон доверия: 8 (812) 579-99-99.