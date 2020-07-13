Два человека пострадали при падении деревьев из-за усиления ветра в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.
«В результате усиления ветра пострадали два человека. На Лиственной улице, 18 упало дерево на легковой автомобиль, пострадал мужчина. При падении дерева в Удельном парке пострадала женщина», — сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, погибших нет.
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12.07.2020 259