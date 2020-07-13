25 тысяч улиц и шоссе Ленобласти занесли на единую информационную карту дорог России

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» улицы, проезды и шоссе в городах и посёлках Ленобласти становятся частью единой информационной карты автомобильных дорог России.
Технические паспорта дорог местные администрации предоставляют в федеральную информационно-аналитическую систему мониторинга формирования и использования средств дорожных фондов (СКДФ).
Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», цель которого к 2024 году улучшить состояние дорожной сети регионов и сократить количество мест концентрации ДТП. Из федерального бюджета на эти цели Ленобласть получит за шесть лет 3,3 млрд рублей.
Напомним, для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».