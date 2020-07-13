У грабителя сдали нервы при ограблении банка «Пойдем» в Гатчине

В полицию Гатчинского района 12 июля сообщили о попытке ограбления отделения банка «Пойдем», специализирующегося на потребительском кредитовании.

В филиал на проспекте 25 Октября зашел вооруженный ножом мужчина в черной маске. Грабитель стал требовать деньги и угрожать консультанту и специалисту по кредитованию всяческими расправами.

Этим дело и ограничилось. По неизвестной причине грабитель прекратил поток угроз, покинул помещение банка и бежал ни с чем. По факту разбоя с применением оружия возбуждено уголовное дело.