Экомаршрут «Гряды Вярямянселькя» вошел в рейтинг RUTRAIL

Экомаршрут на особо охраняемой природной территории «Гряда Вярямянселькя» в Приозерском районе включен в топ-10 маршрутов России от RUTRAIL.

Протяженность маршрута увеличена с семи до 11 км. На его протяжении оборудованы новые объекты инфраструктуры: беседки для отдыха, смотровые площадки, информационные щиты. Построены два новых моста через реку Волчья.

Маршрут «Гряды Вярямянселькя» интересен не только туристам-пешеходам, но и для прогулок на велосипедах. Наиболее высокие абсолютные отметки на тропе достигают 88,6-90,4 м. Для прохождения маршрута не нужна особая подготовка. Его одолеют и просто любители активного образа жизни.