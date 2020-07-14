На КАД в результате ДТП пострадали два человека — видео

Оба участника аварии госпитализированы.
Источник: 78.ru
По информации пресс-службы УГИБДД по Ленобласти, авария произошла ночью 14 июля на 53-м километре внутреннего кольца КАД во Всеволожском районе Ленобласти. Грузовой автомобиль МАЗ совершил столкновение с машиной дорожной службы.
В Результате ДТП пострадали два человека, оба госпитализированы.
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