На КАД в результате ДТП пострадали два человека — видео

Оба участника аварии госпитализированы.

Источник: 78.ru

По информации пресс-службы УГИБДД по Ленобласти, авария произошла ночью 14 июля на 53-м километре внутреннего кольца КАД во Всеволожском районе Ленобласти. Грузовой автомобиль МАЗ совершил столкновение с машиной дорожной службы.

В Результате ДТП пострадали два человека, оба госпитализированы.

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По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.