В сети разошлись кадры, на которых президент ФИФА Джанни Инфантино присутствует сразу на двух матчах чемпионата мира 2026 года.

Пользователи обратили внимание, что глава Международной федерации футбола появился на кадрах с матчей Эквадор – Германия в Ист-Ратерфорде и Кюрасао – Кот-д’Ивуар в Филадельфии. Встречи третьего тура группового этапа начались одновременно, а расстояние между стадионами превышает 150 километров.

По данным издания Klops, подобная ситуация может объясняться особенностями телетрансляций крупных турниров. Планы с VIP-гостями часто записывают до стартового свистка, а затем показывают в эфире во время пауз в игре. При этом при повторном просмотре трансляций Инфантино показали только на матче Кюрасао – Кот-д’Ивуар.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России пропускает турнир из-за санкций ФИФА.