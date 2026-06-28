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Жительница Петербурга жестоко избила мужчину в баре

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Екатерину М. к 2 годам лишения свободы условно за избиение мужчины в баре.

Ночью 12 сентября 2024 года женщина ударила мужчину по голове. От удара у потерпевшего разбились очки, осколки травмировали правый глаз. После этого Екатерина М. нанесла мужчине еще четыре удара левой рукой.

В результате травмы острота зрения на правом глазу у потерпевшего резко снизилась. Подсудимая признала вину и заявила, что не хотела причинять мужчине такой вред. Суд назначил ей 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

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21.05.2022
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Новости Спорт

Главу ФИФА заметили одновременно на двух разных матчах ЧМ-2026

В сети разошлись кадры, на которых президент ФИФА Джанни Инфантино присутствует сразу на двух матчах чемпионата мира 2026 года.

Пользователи обратили внимание, что глава Международной федерации футбола появился на кадрах с матчей Эквадор – Германия в Ист-Ратерфорде и Кюрасао – Кот-д’Ивуар в Филадельфии. Встречи третьего тура группового этапа начались одновременно, а расстояние между стадионами превышает 150 километров.

По данным издания Klops, подобная ситуация может объясняться особенностями телетрансляций крупных турниров. Планы с VIP-гостями часто записывают до стартового свистка, а затем показывают в эфире во время пауз в игре. При этом при повторном просмотре трансляций Инфантино показали только на матче Кюрасао – Кот-д’Ивуар.  

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России пропускает турнир из-за санкций ФИФА.

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