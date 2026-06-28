Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Екатерину М. к 2 годам лишения свободы условно за избиение мужчины в баре.
Ночью 12 сентября 2024 года женщина ударила мужчину по голове. От удара у потерпевшего разбились очки, осколки травмировали правый глаз. После этого Екатерина М. нанесла мужчине еще четыре удара левой рукой.
В результате травмы острота зрения на правом глазу у потерпевшего резко снизилась. Подсудимая признала вину и заявила, что не хотела причинять мужчине такой вред. Суд назначил ей 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.