Очаг коронавируса выявлен в больнице Петрозаводска

Очаг коронавируса выявлен в клинической больнице «РЖД-Медицина» в Петрозаводске в Республике Карелия, там зарегистрирован 31 положительный результат теста на инфекцию, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«31 положительный результат теста на коронавирус обнаружен среди сотрудников и пациентов «Клинической больницы «РЖД-Медицина» в карельской столице», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, двое медицинских работников находятся в специализированном стационаре, один специалист лечится на дому. У остальных сотрудников симптомы заболевания отсутствуют, однако их отправили в домашнюю обсервацию.

«Инфекцию также обнаружили у 19 пациентов: четыре человека госпитализированы, у остальных симптомов болезни нет», — говорится в сообщении. Специалистов, которые контактировали с заболевшими, отправили на карантин.

В больнице ведут противоэпидемические мероприятия.

Вам будет интересно Здравоохранение Ленобласти прошло проверку COVID-19 и готово к любому развитию событий В период пандемии COVID-19 Ленинградская область сделала много ходов на опережение. Это отмечают эксперты: регион – в числе российских субъектов... 13.07.2020 110

По данным за последние сутки, в республике зарегистрировано 1747 случаев инфицирования, выздоровели 970 человек.