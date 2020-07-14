Валаам начнет принимать туристов и паломников с 16 июля

Остров Валаам в республике Карелия откроется для туристов и паломников 16 июля, посещения будут однодневными, сообщается на сайте Валаамского монастыря.

«Остров Валаам вновь начинает принимать туристов и паломников. С 16 июля для однодневного посещения открывается сердце Валаамского монастыря – Спасо-Преображенский собор и Центральная усадьба», — говорится в сообщении.

Отмечается, что посетителям по-прежнему следует сохранять социальную дистанцию и использовать в помещениях маски, а также соблюдать другие требования Роспотребнадзора.

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