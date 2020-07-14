Газ появится в 17,5 тысячах квартир и домов Ленобласти

До конца 2020 года в регионе построят 46 объектов газоснабжения общей протяженностью около 270 километров.

На строительство объектов предусмотрено софинансирование за счет средств областного бюджета, благодаря строительству появится техническая возможность для подключения к сетям газораспределения почти 15 тысяч квартир и домовладений. Так в Приозерском районе уже ведется прием заявок на технологическое присоединение, выполняются проектные и строительно-монтажные работы по переводу жилого фонда и котельных на природный газ. С 1 января 2020 года по Выборгскому и Приозерскому районам выдано более 490 техусловий и заключено более 280 договоров на техническое присоединение.

АО «Газпром газораспределение» уже построено и введено в эксплуатацию три межпоселковых газопровода и три распределительных газопровода, что позволит газифицировать более 620 домовладений.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, в декабре 2019 года завершилось строительство распределительных газопроводов в Рощино, Синявино и селе Орлино в Ленобласти. Общая протяженность новых газопроводов составляет 6,7 километров. Благодаря им газ поставляется в 23 жилых дома, спортивно-оздоровительный комплекс и дом охраны в поселке Рощино.

Напомним, что еще в прошлом году губернатор Ленобласти подписал постановление, согласно которому минимальная субсидия при подключении к газу частных домов составит 145 тыс. рублей, а к родственникам льготника добавлены дедушка, бабушка и внуки.