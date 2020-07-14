Авиаотрасль России восстановится после пандемии быстрее мировой — глава «Аэрофлота»

Российская авиаотрасль восстановится быстрее мировой, сообщил глава «Аэрофлота» Виталий Савельев на встрече с главой правительства России Михаилом Мишустиным.
«Восстановление российской авиации будет быстрее, чем мировой и европейской. У нас, во-первых, есть опыт. Я уже 12-й год в компании, и мы проходили не такие сильные кризисы, но всё равно мы их видели», — сказал Савельев.
«В целом авиационная отрасль России растёт темпами примерно 9-10%. Если взять мировую отрасль, она растёт порядка 6%, европейская — 4,5%. Поэтому мы и восстанавливаться будем быстрее», — продолжил он.
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11.07.2020 158