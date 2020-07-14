Авиаотрасль России восстановится после пандемии быстрее мировой — глава «Аэрофлота»

Российская авиаотрасль восстановится быстрее мировой, сообщил глава «Аэрофлота» Виталий Савельев на встрече с главой правительства России Михаилом Мишустиным.

«Восстановление российской авиации будет быстрее, чем мировой и европейской. У нас, во-первых, есть опыт. Я уже 12-й год в компании, и мы проходили не такие сильные кризисы, но всё равно мы их видели», — сказал Савельев.