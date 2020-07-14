Назло коронавирусу: «Корюшка идет!» все таки состоится в Новой Ладоге в этом году

Традиционный ленинградский областной фестиваль «Корюшка идет!» пройдет в Новой Ладоге с 28 по 30 августа.

В этом году гостей любимого ленинградцами гастрономического праздника ждет не только обширная культурная программа, посвященная любимой рыбке лининградцев, но и празднование Дня Новой Ладоги и исторический театрализованный праздник «Алтарь Отечества» в честь Александра Суворова.

Так 29 августа пройдет «Рыбный день», который завершится праздничным концертом и фейерверком. 30 августа свою работу продолжит рыбная ярмарка, где гости смогут полакомиться корюшкой.

В прошлом году фестиваль «Корюшка идет!» собрал жителей из всех районов Ленинградской области. Уже ранним утром были открыты тематические площадки. Также «Рыбный» фестиваль «взял» второе место в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма» по версии Russian Event Awards.