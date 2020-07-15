Жители Всеволожского, Гатчинского и Тосненского районов будут получать единую квитанцию за услуги ЖКХ

С августа текущего года клиентам ГУП ТЭК во Всеволожском, Гатчинском и Тосненском районах начнут выставлять единый платежный документ от ЕИРЦ ЛО.

Это делается с целью упрощения процесса оплаты услуг ЖКХ. Квитанция объединит счета от разных поставщиков услуг в один платежный документ. У граждан появится доступ к виртуальному кабинету, благодаря которому можно самостоятельно контролировать начисления по всем услугам, применяемые при расчете формулы и тарифы, дистанционно передавать показания приборов учета, проводить оплату с минимальной комиссией 0,7 % и подписаться на доставку электронной квитанции.

Для активации доступа необходимо пройти процедуру регистрации на сайте ЕИРЦ ЛО. Передавать показания можно круглосуточно по номеру телефона: 8(812) 630-19-88.

Напоминаем, что во избежание увеличения платы, делать это необходимо ежемесячно, до 25 числа включительно, даже, в случае, если вы не проживаете в жилом помещении.

При возникновении вопросов, связанных с новой формой квитанции, вы можете обратиться на многоканальный телефон 630-20-10 , а также написать обращение на сайте или в социальных сетях: «ВКонтакте» и Instagram.

Ранее ivbg.ru писал, что с 1 июля в Россиипроиндексировали тарифы на услуги ЖКХ. По словам замглавы Минстроя Максима Егорова, если не будет индексации тарифов, то выпадающие доходы составят около 300 миллиардов рублей.