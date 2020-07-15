Трое кандидатов от «Единой России» выдвинуты на довыборы в Госдуму

От партии «Единая Россия» выдвинуты трое кандидатов на довыборы в Госдуму, соответствующее решение приняли на заседании Генсовета партии.

Ими стали член Совета Федерации Олег Морозов, зампредседателя комитета Ярославской областной Думы по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству, член президиума политсовета Ярославского реготделения «Единой России», председатель межрегионального профессионального союза игроков Континентальной Хоккейной Лиги Андрей Коваленко и председатель Союза сельскохозяйственных товаропроизводителей и организации пищевой и перерабатывающей промышленности Курской области Алексей Золотарев, передает ER.RU.

Выборы по четырем одномандатным округам будут проводиться 13 сентября, в трех из них уже прошла процедура предварительного голосования. Указанные кандидаты уже одержали победу.

Олег Викторович Морозов родился 5 ноября 1953 года в Казани, окончил Казанский государственный университет имени В.И.Ульянова-Ленина. В разные годы занимал пост депутата Госдумы, зампредседателя нижней палаты парламента, начальника Управления Президента РФ по внутренней политике. С 2015 года – член Совета Федерации (срок полномочий истекает в сентябре 2020 года). В партии с 19 февраля 2002 года.

«Для меня высокая честь получить поддержку на предварительном голосовании. Я принял для себя решение вновь пройти политическую школу [Госдумы]», — заявил он.

Андрей Николаевич Коваленко родился 7 июня 1970 года в Балаково Саратовской области. Окончил Московскую государственную академию физической культуры и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. С 2018 года занимает пост зампредседателя комитета Ярославской областной Думы по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству. Является членом Президиума политсовета Ярославского регионального отделения партии. В «Единой России» с 22 января 2019 года.

«Моя политическая карьера началась два года назад. Полон сил, есть поддержка. В спорте всегда уважал соперников, но выходил на лед играть и побеждать. Поэтому у меня задача одна – победить», — сказал Андрей Коваленко.

В свою очередь, Алексей Золотарев рассказал, что 10 лет проработал главой сельского района, почти 15 лет – заместителем губернатора Курской области, курировал вопросы АПК.

«Мои избиратели в основном – это сельские жители. И все, что мы делали в последние годы в области, благодаря поддержке «Единой России», нацпроекта, позволило в несколько раз увеличить производство продукции – по некоторым позициям в 5-6 раз», — отметил он.

Алексей Михайлович Золотарев родился 15 февраля 1960 года в хуторе Красный Бахмутец Беловского района Курской области. Окончил Белгородский кооперативный институт, Белгородскую коммерческую академию потребительской кооперации, Курскую государственную сельскохозяйственную академию имени проф. И.И.Иванова. В разные годы работал главой администрации Беловского района Курской области, главой администрации исполнительной государственной власти Беловского района, заместителем председателя Правительства Курской области и замгубернатора региона. Член партии с 6 января 2004 года.

На заседании Генсовета также утвердили предвыборную программу, с которой кандидаты пойдут на выборы.