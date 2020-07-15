Ленобласть принимает Межрегиональный фестиваль «К сердцу Севера: от Ладоги до Онеги»

Участники большого туристического маршрута, пролегающего от Олонца до Каргополя, 19 июля прибудут в Лодейнопольский район

Участники проекта стартуют 18 июля из города Олонец. За 2 недели они пересекут четыре региона: Архангельскую, Ленинградскую, Вологодскую области и Республику Карелия. Торжественное закрытие фестиваля состоится 3 августа в городе Няндома.

В Ленобласти маршрут путешественников пройдет через Александро-Свирский монастырь в деревне Старая Слобода и Нижне-Свирский заповедник. В течение двух дней, 19 и 20 июля, они посетят церковь Петра и Павла в Лодейном Поле, а также храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Подпорожье.

Вам будет интересно Для Старой Ладоги и Токсово разработали концепцию территорий, которая поможет привлечь туристов Проекты по созданию Староладожского и Токсовского туристско-рекреационного кластеров принимают участие во Всероссийском конкурсе на создание кластеров и развитие экотуризма в... 13.07.2020 189

Как уже ранее писал ivbg.ru, начался прием заявок на участие во Всероссийской туристской премии «Маршрут года» 2020 года. Для участия в конкурсе туроператорам и самостоятельным активистам необходимо до 20 сентября зарегистрироваться на сайте премии и разместить здесь описание проекта, его презентацию и фото. С подробной информацией о конкурсе можно познакомиться на сайте Всероссийской туристской премии.

Напомним, что Выборгский Музей-заповедник «Парк Монрепо» в 2019 году получил II место в номинации «Лучшее событие культурно-музыкальной направленности» в областном конкурсе «Калейдоскоп путешествий» и гран-при областного конкурса «Лучшие в туризме Ленинградской области».