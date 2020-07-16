Грузооборот порта Усть-Луга в Ленобласти в I полугодии снизился на 1% — до 53,8 млн тонн

Грузооборот порта Усть-Луга (Ленинградская область) в январе-июне 2020 года снизился на 1% по сравнению с аналогичными показателями 2019 года — до 53,811 миллиона тонн, говорится в материалах ФГБУ «Администрация морских портов Балтийского моря».

В том числе перевалка нефтепродуктов выросла на 6%, до 16,127 миллиона тонн, нефти снизилась на 14% — до 14,317 миллиона тонн, сжиженного газа – снизилась на 44%, до 701,7 тысячи тонн.

Перевалка угля и кокса выросла на 1% и составила 16,724 миллиона тонн, минеральных удобрений — на 41%, до 2,544 миллиона тонн.

Перевалка грузов на паромах выросла на 49%, до 579,5 тысячи тонн, контейнерных грузов – снизилась на 20%, до 224,7 тысячи тонн, лесных грузов — на 24%, до 227,2 тысячи тонн.

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Морской торговый порт Усть-Луга расположен в юго-восточной части Лужской губы Финского залива. На территории порта работают 12 терминалов и конечная точка нефтепровода БТС-2, строится еще несколько терминалов в северной части порта. Порт способен принимать и обрабатывать 20 видов грузов, включая контейнерные поставки. Планируется, что при выходе на полную мощность грузооборот порта увеличится до 180 миллионов тонн. По итогам 2019 года грузооборот порта вырос на 5% по сравнению с показателями 2018 года — до 103,851 миллиона тонн.