Жители Ленобласти задолжали за свет 528 млн рублей – ПСК подаст в суд

Сумма задолженности жителей Ленинградской области за электроэнергию перед «Петербургской сбытовой компанией» составила 528 млн рублей. Платежи в апреле и мае упали на 20 %.

Районы с самыми злостными неплательщиками и сумма задолженности:

Всеволожский – 117,3 млн рублей.

Выборгский – 61,1 млн рублей.

Приозерский – 50,5 млн рублей.

Гатчинский – 47,9 млн рублей.

Ломоносовский – 42,6 млн рублей.

Со злостных неплательщиков, не реагирующих на уведомления, через суд будут взысканы сумма долга и судебные издержки.