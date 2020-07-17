Работа госпиталя для пациентов с COVID в «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге приостановлена – власти

Работа временного госпиталя для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, который был развернут в выставочном комплексе «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге, приостановлена, большинство его пациентов выздоровели, сообщает аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева.

«Деятельность временного госпиталя в «Ленэкспо» приостановлена. Большинство пациентов выздоровели, несколько человек долечиваются в Госпитале ветеранов войн. На основную площадку клиники вернулись медики. Коечный фонд, размещённый в Ленэкспо, переведён в резерв Санкт-Петербурга. Оборудование и инвентарь остаются в павильоне», — говорится в сообщении.

Полная дезинфекция всех помещений временного госпиталя намечена на 17 июля.

Отмечается, что в ближайшие дни специалисты городских комитетов по здравоохранению и по строительству совместно разработают план модернизации госпиталя.

Ранее сообщалось, что апреле в седьмом павильоне выставочного комплекса «Ленэкспо» на площади 11 тысяч квадратных метров развернули 1 тысячу коек, первых пациентов он принял в начале мая. Павильон «Ленэкспо» был предоставлен Петербургу для временного размещения госпиталя после переговоров губернатора города и главы ПАО «Газпром» Алексея Миллера. Эксплуатацией госпиталя занимается ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн». Позже губернатор Петербурга и глава ПАО «Газпром» обсудили возможность расширения госпиталя. В результате городу были переданы под эти цели еще три группы павильонов. Во второй декаде мая городские власти сообщали, что в «Ленэкспо» дополнительно развёрнуты еще 474 койки.

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«Ленэкспо» — один из крупнейших выставочных комплексов, расположенный на берегу Финского залива. Девять павильонов площадью 40 тысяч квадратных метров и семь различных конференц-залов вместимостью от 24 до 2,8 тысячи человек позволяют проводить мероприятия различного формата. Ранее на площадке «Ленэкспо» в течение многих лет проводился Петербургский международный экономический форум.