Видео: авария с тремя легковушками произошла в Никольском

Сегодня вечером, 20 июля, в группе «ДТП и ЧП СПб» во «ВКонтакте» очевидица сообщила об аварии в Никольском Тосненского района.

Судя по видео, на дороге столкнулись три легковушки. Участникам аварии потребовалась помощь спасателей — они деблокировали двери.

«На черном внедорожнике поворачивал налево к домам, а белый его догнал, но сзади белого с право ехал еще седан. Может и не смог обратно перестроиться», — сообщил другой очевидец.

Он также не исключил, что черный джип от удара вылетел на встречку и столкнулся с другим автомобилем.