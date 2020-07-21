В окончательном третьем чтении Госдума приняла законопроект, согласно которому в России будут увеличены штрафы за продажу насвая, сосательного табака (снюса), а также табачных изделий несовершеннолетним.

Суммы штрафов за продажу табака или табачных изделий для граждан увеличиваются в восемь раз — с 5 тысяч рублей до 40 тысяч рублей. Должностные лица рискуют лишиться до 70 тысяч рублей, юридические — до 300 тысяч.

Поправки также предусматривают наказание граждан за продажу снюса и насвая детям штрафами от 15 тысяч до 20 тысяч рублей. До сих пор штраф составлял 2-4 тысяч рублей. Для должностных лиц штраф составит 30-50 тысяч рублей (сейчас — 7-12 тысяч рублей). Действия юридических лиц будут штрафоваться на 100-150 тысяч рублей (40-60 тыс.)

Ранее Совфед изъявил готовность поддержать повышение возраста продажи алкоголя и табака. В случае согласия с данной инициативой кабмин сам определит возраст, с которого можно будет продавать алкоголь и сигареты.