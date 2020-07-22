Девушка обвинила игрока «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского в домогательствах, когда была школьницей

Журналистка издания The Bell Екатерина Аренина обвинила игрока клуба «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского в сексуальных домогательствах, якобы произошедших в 2010 году.

По словам Арениной, когда ей было 15 лет, Скипский преподавал у нее географию и вел тренировки по «Что? Где? Когда?». Он приглашал Аренину пить кофе в кафе, а в марте 2010 года попытался ее поцеловать. Кроме того, во время летних каникул после 10-го класса Скипский трогал ее за ягодицы в баре. Аренина написала, что сначала ей льстил интерес Скипского, но после попытки поцелуя она перестала пить кофе с ним и «кажется, не слишком вежливо себя вела» на его уроках. Обо всем этом она написала в своей странице в Twitter.

Журналистка подтвердила, что у нее был секс со Скипским в 18 лет, однако он уже не был ее преподавателем. Девушка объяснила это тем, что была расстроена расставанием со своим парнем. Она уверена, что была не единственной девушкой, «с кем у Скипского было что-то подобное, и заходило куда дальше», при этом «часть из этих людей — мои знакомые».

В комментариях одна из пользовательниц рассказала, что также подвергалась действиям сексуального характера со стороны игрока.