Поджоги легковушек в Выборге стали уголовными делами

Возгорания легковушек в Выборге на Ленинградском шоссе и Рубежной улице стали уголовными делами по статье за поджог.

Пострадали BMW и два Mercedes-Benz. Сейчас правоохранители ищут злоумышленников, которые облили иномарки горючим и подожгли.

Возгорания произошли ночью 21 июля. Первое сообщение поступило в дежурную часть МЧС в 1:12, горела иномарка Mercedes-Benz. Спустя примерно 20 минут стало известно о пожаре на Ленинградском шоссе, где вспыхнул BMW. В то же время пожарные выехали тушить еще один Mercedes-Benz на Рубежной улице.

Во всех трех случаях обошлось без пострадавших.