Еще два кандидата в губернаторы Ленобласти подали документы в Леноблизбирком

Автор: Сергей Агутин
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Леноблизбирком сообщает, что 23 июля еще два кандидата на должность губернатора Ленинградской области подали документы для регистрации.

Новые кандидаты на должность губернатора:

  • Андрей Габитов от партии «Гражданская платформа».
  • Андрей Лебедев от партии ЛДПР – депутат, председатель постоянной комиссии ЗакСа Ленинградской области.

В Леноблизбиркоме проверят достоверность представленных сведений и собранных подписей. Кандидаты и их доверенные лица имеют возможность лично присутствовать при проверке.