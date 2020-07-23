Еще два кандидата в губернаторы Ленобласти подали документы в Леноблизбирком

Леноблизбирком сообщает, что 23 июля еще два кандидата на должность губернатора Ленинградской области подали документы для регистрации.

Новые кандидаты на должность губернатора:

Андрей Габитов от партии «Гражданская платформа».

от партии «Гражданская платформа». Андрей Лебедев от партии ЛДПР – депутат, председатель постоянной комиссии ЗакСа Ленинградской области.

В Леноблизбиркоме проверят достоверность представленных сведений и собранных подписей. Кандидаты и их доверенные лица имеют возможность лично присутствовать при проверке.