Еще два кандидата в губернаторы Ленобласти подали документы в Леноблизбирком

Леноблизбирком сообщает, что 23 июля еще два кандидата на должность губернатора Ленинградской области подали документы для регистрации.
Новые кандидаты на должность губернатора:
- Андрей Габитов от партии «Гражданская платформа».
- Андрей Лебедев от партии ЛДПР – депутат, председатель постоянной комиссии ЗакСа Ленинградской области.
В Леноблизбиркоме проверят достоверность представленных сведений и собранных подписей. Кандидаты и их доверенные лица имеют возможность лично присутствовать при проверке.