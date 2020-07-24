Банк «Санкт-Петербург» выдаст 2 млрд руб на строительство ЖК в Санкт-Петербурге

Банк «Санкт-Петербург» и ООО «Мегалит – Охта Групп» заключили кредитный договор в объёме до двух миллиардов рублей на проектное финансирование строительства 2-й и 3-й очередей жилого комплекса «Приморский квартал» в Санкт-Петербурге, говорится в пресс-релизе банка.

«Срок погашения кредитной линии – сентябрь 2023 года», — сообщается в нем.

Компания «Мегалит – Охта Групп» реализует жилой проект комфорт-класса «Приморский квартал» с 2017 года в рамках комплексного освоения территории. Строительный адрес — Коломяжский проспект, дом 13, литера А.

Проект реализуется двумя партнёрами – инвестиционно-строительными компаниями «Мегалит» и «Охта Групп». Квартал включает в себя 13 жилых домов, высотность которых варьируется от 12 до 25 этажей, шесть отдельно стоящих паркингов (каждый на 499 машиномест), три объекта дошкольного образования в совокупности на 460 мест и общеобразовательную школу на 1,5 тысячи мест, говорится в сообщении.

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Строительство ведётся в четыре очереди. Первая очередь (жилые корпуса 33, 34, 35, 36) уже введена в эксплуатацию. Завершить строительство и передать ключи покупателям квартир во 2-й очереди планируется в конце 2021 года, в 3-й очереди строительства – в конце 2023 года.