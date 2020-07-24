В Кобоне увековечат память «Неизвестному водителю»

Памятный знак появится на территории музея «Кобона: Дорога Жизни». Торжественное открытие состоится 8 сентября.

Авторы проекта соединили в нем три пронзительных символа: легендарную полуторку, образ спасенного мальчика и тетрадь со стихами неизвестному водителю. Лейтмотивом памятника стало стихотворение Александра Городницкого «Неизвестному водителю».

Напомним, что музей «Кобона: Дорога жизни« запустил виртуальный тур. У посетителей есть возможность рассмотреть отдельные экспонаты и узнать их историю. Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» предлагает видео-рассказы о заповеднике, создании Диорамы и Панорамы, а также хроники о событиях Великой Отечественной войны.

Как уже ранее писал ivbg.ru, на территории мемориального комплекса «Невский пятачок» этим летом состоялось открытие памятника в честь пермяков, погибших за освобождение Ленинграда.