Инспектор ДПС и двое пассажиров погибли в аварии в Сланцевском районе

Сегодня утром, 25 июля, на 24 км дороги «Сижно — Будилово — Осьмино» в Сланцевском районе произошла авария. Легковушка Toyota Camry съехала в кювет, перевернулась и ударилась об дерево.

Уточняется, что автомобилем управлял 23-летний инспектор ОГИБДД Сланцевского района. Аварии способствовало влажное покрытие дороги.

Водитель и двое его пассажиров — мужчина и девушка, на вид которым не больше 30 лет — скончались на месте от полученных травм. Известно, что инспектор управлял личным автомобилем и не находился на службе во время аварии.

Проводится проверка, уточняются обстоятельства.