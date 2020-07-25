Пенсионерка из Подмосковья приехала в Петербург и лишилась фиолетового Cadillac Escalade

Накануне ночью в полицию обратился 42-летний индивидуальный предприниматель с заявлением об угоне фиолетового Cadillac Escalade у его 68-летней матери.
Уточняется, что женщина приехала из подмосковной Дубны и припарковала автомобиль во дворе на Парашютной улице в Санкт-Петербурге.
По словам обратившегося, стоимость иномарки составляет 4,2 млн рублей. Правоохранители изучили записи с камер и установили, что машина была замечена в Парголово.
Легковушку разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.