Пенсионерка из Подмосковья приехала в Петербург и лишилась фиолетового Cadillac Escalade

Накануне ночью в полицию обратился 42-летний индивидуальный предприниматель с заявлением об угоне фиолетового Cadillac Escalade у его 68-летней матери.

Уточняется, что женщина приехала из подмосковной Дубны и припарковала автомобиль во дворе на Парашютной улице в Санкт-Петербурге.

По словам обратившегося, стоимость иномарки составляет 4,2 млн рублей. Правоохранители изучили записи с камер и установили, что машина была замечена в Парголово.

Легковушку разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.