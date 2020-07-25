В Выборге проходит фестиваль «Мелодия трех морей» — видео

Сегодня, 25 июля, в Выборге состоялось открытие ежегодного фестиваля классической музыки «Мелодия трех морей». Мероприятие посетил Александр Дрозденко.

Губернатор произнес приветственное слово и рассказал горожанам, чем еще примечательна сегодняшняя суббота.

«Сегодня в Выборге дважды знаменательный день. Во-первых: в четвертый раз проходит фестиваль классической музыки «Мелодия трех морей», который так полюбился выборжанам. Второе знаменательное событие – сегодня впервые в истории ВСЗ было заложено строительство нового военного судна ледового класса», – отметил Александр Дрозденко.

Мероприятие проходит в городе с 24 по 26 июля включительно на набережной Адмирала Апраксина и в Выборгском замке.

Губернатор также вручил призы победителям детского конкурса рисунка, который также традиционно проводится накануне фестиваля. В этом году темой для творчества стали произведения Петра Ильича Чайковского.

Ранее Александр Дрозденко в ходе рабочего визита в Выборг анонсировал появление новых спортивных объектов, поликлиники и школы. Также глава Ленобласти сообщил, что в 2021 году на реставрацию исторических домов в городе выделят 500 млн рублей.