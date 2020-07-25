В Ленобласти из аварийного жилья планируют расселить более 15 тысяч человек до 2025 года

На программу по расселению граждан из аварийного жилья в Ленинградской области выделили более 13 млрд рублей до 2025 года. Под нее подпадают более 15 тысяч человек.

Сегодня, 25 июля, Александр Дрозденко в ходе рабочего визита в Выборгский район обсудил расселение из аварийного жилья и капитальный ремонт домов на заседании с руководителями профильных комитетов областного правительства и членами местного Совета ветеранов.

В Выборгском районе власти планируют расселить более 850 человек из 45 аварийных домов. Порядка 360 домов в 2021 году пройдут через капитальный ремонт — на эти цели выделят 542,7 млн рублей. В 2022 году будут отремонтированы еще 54 дома на 238,7 миллионов рублей.

Ранее ivbg.ru писал, что в Волховском районе планируют расселить аварийное жилье досрочно. Жители таких домов получат первые ключи от новых квартир уже в 2022 году.