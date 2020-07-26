Коронавирус в России и мире. Последние данные об эпидемии на 26 июля

Согласно последним данным на 26 июля, по всему миру коронавирус подтвержден у 16 млн человек. Вылечились при этом 9,26 млн человек, а умерли — 644 тыс.

В России первое место по количеству зараженных занимает Москва (237,2 тыс.), второе — Подмосковье (62,6 тыс.). Замыкает тройку Санкт-Петербург (30,4 тыс.).

С учетом статистики по всему миру, на первом месте по количеству зараженных коронавирусом находятся США (4,17 млн). Второе место занимает Бразилия (2,39 млн), третье — Индия (1,38 млн). Россия находится на пятом месте (806 тыс.).