Кингисеппский суд арестовал шведа, заплывшего в Россию по Нарве

Кингисеппский городской суд 24 июля избрал меру пресечения 30-летнему шведу в виде заключения под стражу. Это объясняется отсутствием постоянного места жительства в России.

Правоохранители считают, что иностранец незаконно заплыл в Ленинградскую область по реке Нарва. Мужчину арестовали на 30 суток, сообщает пресс-служба Ленинградского областного суда.

Уточняется, что нарушение закона произошло вечером 20 июля — мужчина приплыл из Эстонии.

Ранее ivbg.ru писал, что Финляндия закрыла границу с Россией до 25 августа. Для открытия границы необходимо, чтобы заболеваемость не превышала восемь (в исключительных случаях – 10) новых случаев на 100 тыс. человек.