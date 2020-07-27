В Гатчине школьница умерла после отравления лекарствами

Вчера ночью, 26 июля, медики приехали в квартиру на проспекте 25-го Октября в Гатчине. Мать сообщила, что ее 15-летняя дочь съела 20 таблеток успокоительного препарата.

Так, девятиклассницу доставили в Центральную районную больницу в Тосно. Спустя 12 часов после вызова ребенок скончался.

Семья неполная, на учёте не состоит. Возбуждено уголовное дело по статье за доведение до самоубийства несовершеннолетнего, передает АН «Оперативное прикрытие».

Следователи изъяли мобильный телефон, ноутбук, аптечку с таблетками и две записные книжки.

Ранее ivbg.ru писал, что в Санкт-Петербурге школьница отравилась таблетки от шизофрении после ссоры с родителями. Школьницу удалось спасти.