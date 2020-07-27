В Кузьмоловском мужчина выстрелил из “травмата” в лицо оппонента

Потерпевшего госпитализировали в удовлетворительном состоянии, а против стрелка возбудили уголовное дело.

По словам потерпевшего, 26 июля у дома №14 на улице Молодежной в поселке Кузьмоловский во время конфликта ему выстрелили в лицо из травматического пистолета. Стрелком оказался безработный 29-летний житель деревни Капитолово, пишут “Невские новости”.

31-летнего мужчину госпитализировали с огнестрельными ушиблено-рваным ранением нижней губы. После оказания медицинской помощи его отпустили домой. Выяснилось, что пистолет злоумышленнику не принадлежит.

В этот же день в Манушкино произошло аналогичное преступление — петербуржец из-за громкой музыки выстрелил в соседа из травматического пистолета.