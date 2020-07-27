Праздник Курбан-Байрам ограничит движение в центре Петербурга

В Петербурге, в связи с празднованием 31 июля мусульманского праздника Курбан-Байрам, изменится движение общественного транспорта.

Так, 31 июля с 4.30 до 05.45 будет ограничено движение трамвая №6 по Кронверкскому проспекту, сообщили в “Горэлектротрансе”. Возможно, станцию “Горьковская” утром закроют на вход, но точного решения пока нет, сообщили “Бумаге” в пресс-службе метрополитена.

Напомним, с 6 июня мечети Петербурга начали принимать горожан после снятия части ограничений, введенных из-за коронавируса.