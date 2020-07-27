Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в Ленинградской области ночью 28 июля местами ожидается туман, во второй половине дня — местами ливни, грозы, град, а при грозах — порывы ветра до 15 м/с.

При этом 29 и 30 июля на территории региона местами ожидаются ливни, грозы. При грозах — порывы ветра 15-20 м/с.

Рекомендации для населения

МЧС рекомендует с учетом сложившейся метеорологической обстановки воздержаться от походов в лес и выхода на водные объекты.

Основные правила для безопасной езды в тумане

Если нет возможности отложить поездку, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима. Существует «золотое» неписаное правило установления скоростного режима езды в тумане: показатель скорости автомобиля должен быть меньше половины показателя расстояния видимости. Так, к примеру, если видимость не превышает двадцати метров, то скорость движения автомобиля в таких условиях не должна быть более десяти километров в час. А если туман слишком густой, и видимость на дороге не превышает двух метров, настоятельно рекомендуется прекратить движение и остановиться.

Останавливаясь на шоссе, нужно постепенно прижиматься к правой обочине дороги. Ориентируйтесь по расположенным вдоль обочины предметам – деревьям, домам, заборам. Самым лучшим вариантом будет съезд с полотна дороги подальше на обочину. При этом обязательным условием будет включение габаритных огней или аварийной сигнализации, вне зависимости от времени суток.

Требование о включении габаритных огней, фар ближнего света или противотуманных фар при движении в условиях тумана является одним из основных. А вот включать дальний свет фар категорически запрещается.

Нельзя расслабляться и пешеходам: в тумане, так же как и в темное время суток, при движении по краю проезжей части пешеход обязательно должен обозначить себя светоотражающими элементами.

Совершать манёвры, которые в обычных условиях езды были бы абсолютно нормальными, не рекомендуется. Лучше избегать всевозможных внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений. Двигаясь в тумане, очень сложно адекватно оценить движения других автомобилей. Ведь поэтому и правила дорожного движения запрещают обгон во время тумана. В случае, если обгон или опережение обусловлено реальной необходимостью, следует заранее предупредить любым доступным и понятным способом о предстоящем манёвре водителя едущего впереди автомобиля. Не стоит доверять задним огням идущего впереди авто – дистанцию стоит держать ощутимо больше, чем в обычных условиях.

Также стоит избегать и неожиданного торможения. При необходимости остановиться, нужно постепенно снижать скорость и после остановки включить аварийную сигнализацию. Кстати, в условиях тумана значительно искажается не только восприятие расстояния до предметов, но и их цвета. Поэтому лучше лишний раз удостовериться в истинности сигнала светофора, чем двигаться, бросив в его сторону поверхностный взгляд. Кроме того, желательно ориентироваться не по задним огням попутной машины, а по дорожному полотну.

Во время тумана лучше опустить стёкла автомобиля. Так будет гораздо больше шансов услышать нужные звуки с дороги. В условиях плохой видимости водители нередко используют сигнал клаксона. Для лучшего ориентира в пространстве стоит периодически отвечать звуковым сигналом своего автомобиля другим участникам движения.

Основные правила безопасного поведения при грозе

Если вы в доме, то:

по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, также не рекомендуется топить печи, т.к. выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд. По этой же причине при грозе следует затушить костер;

не следует находиться на крыше и около токоотвода и заземлителя (заземлитель — проводник, находящийся в контакте с землей, например, зарытый стальной лист);

во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;

отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона, в том числе сотового, и электроприборов, не касайтесь металлических предметов.Если у вашего радио — или телеприемника на крыше индивидуальная антенна, ее следует отсоединить от приборов.

Если вы на открытой местности:

отключите сотовый телефон и другие устройства, не рекомендуется использовать зонты;

не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие). По статистике наиболее опасны дуб, тополь, ель, сосна;

при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею. Тело должно иметь по возможности меньшую площадь соприкосновения с землёй;

при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;

во время грозы нельзя купаться в водоемах. Если вы находитесь на водоеме и видите приближение грозы — немедленно покиньте акваторию, отойдите от берега. Ни в коем случае не пытайтесь спрятаться в прибрежных кустах;

во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде. Если в поисках укрытия, вам необходимо пересечь открытое пространство – не бегите, идите спокойным шагом;

если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;

если во время грозы вы находитесь в лодке, гребите к берегу;

если вы во время грозы едете в автомобиле, прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев. Закройте окна, опустите антенну радиоприемника, оставайтесь в автомобиле;

велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными. Их следует уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров.

Если ударила молния:

прежде всего, потерпевшего необходимо раздеть, облить голову холодной водой и, по возможности, обернуть тело мокрым холодным покрывалом;

если человек еще не пришел в себя, необходимо сделать искусственное дыхание «рот в рот» и как можно быстрее вызвать медицинскую помощь.

Рекомендации для населения при сильном ветре

В первую очередь, следует предпринять следующие действия:

уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна;

машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов);

категорически опасно нахождение в лесных массивах и на водных объектах! Воздержитесь от походов в лес и выхода на воду.

Напоминаем:

— при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01», «101». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101»;

— в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области круглосуточно действует телефон доверия: 8 (812) 579-99-99.