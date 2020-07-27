Видео: в Кингисеппе восстановили раритетный дорожный каток

Каток с разобранным двигателем, сломанным рулем и без сиденья нашли на окраине Кингисеппа. Машина почти 40 лет закатывала в асфальт тротуары и районные дороги.

Каток ДУ-54 привели в рабочее состояние за несколько месяцев: у машины обновили цвет эмали, заменили руль и фары. Планируется, что технику установят у въезда на базу ДРСУ как памятник.

По данным дорожного комитета Ленобласти, каток сошел с конвейера в Калининграде в 1970-х годах. Известно, что в ремонте дорог он принимал участие до конца 1990-х годов.