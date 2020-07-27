Всеволожск останется столицей Ленобласти в 2021 году 

Тосно, который должен был стать столицей Ленобласти в 2021 году, получит эту возможность на год позже, в 2022.
Было принято решение сохранить статус столицы за Всеволожском и на следующий 2021 год. Это связано с отменой традиционного центрального праздника по случаю Дня рождения Ленобласти.
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27.07.2020 131
Дата начала приема заявок на определение столицы Ленобласти в 2023 году будет объявлена в следующем году.