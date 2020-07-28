“Ленэнерго” оштрафовали за отказ подключить дачный дом под Гатчиной к электричеству

За отказ подключить к электросетям дачный дом жительницы Гатчинского района “Ленэнерго” придется заплатить 300 тысяч рублей.

Женщина обратилась в «Ленэнерго» с просьбой подключить ее дачный дом к электричеству еще в декабре 2019 года. В январе компания отклонила заявку, объяснив отказ тем, что энергопринимающие устройства находятся в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности АО “Коммунарские электрические сети”. Хотя согласно схемам, объекты «Ленэнерго» расположены ближе к ее дому почти на 140 метров.

В связи с тем, что сетевая организация уже не раз привлекалась к административной ответственности за аналогичные нарушения, УФАС предложил оштрафовать “Ленэнерго” на 800 тысяч рублей. Но суд снизил штраф до 300 тысяч, сообщают в пресс-службе Ленинградского УФАС.