В России заработал сервис безналичных чаевых от Mastercard

В России начал работу сервис для безналичной оплаты чаевых от Mastercard. Клиенты смогут переводить деньги сразу на карту официанта.

«Оставить безналичные чаевые можно быстро, просто и безопасно, и они моментально и адресно направляются на карту официанта. Эквайером выступает РНКО «Деньги.Мэйл.Ру»,— говорится в пресс-релизе MasterCard (цитата по «РИА Новости»).

Так, посетителю общепита достаточно с помощью смартфона считать специальную NFC-метку или QR-код, который предоставит официант. Сервис работает в браузере и совместим с любыми банковскими картами.