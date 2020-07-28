Скоростной поезд “Петербург-Кузнечный” начнет останавливаться в Орехово

В начале августа на маршрут электропоезда “Ласточка”, курсирующего между Петербургом и Кузнечным, добавят одну остановку.

Так, с 7 августа “Ласточка” будет делать остановку на станции Орехово в Ленобласти. С более детальным расписанием движения электропоездов можно ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на сайте АО “Северо-Западной пригородной пассажирской компании”.

Ранее мы сообщали, что поездки семей в купе поездов хотят поддержать субсидиями.

Минтранс России подготовил соответствующий проект о субсидировании.