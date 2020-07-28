Сильный ливень, карантин для отдохнувших в Крыму, создание молочного союза: главное в Ленобласти за 28 июля

Ivbg.ru собрал самое главное, что произошло в Ленобласти и Петербурге за прошедший день — 28 июля.
Союза “Леноблмолоко”
В Ленобласти появился региональный союз производителей и переработчиков молока, который позволит оперативно решать возникающие вопросы и консультировать производителей. Напомним, что регион занимает первое место среди субъектов России по уровню молочной продуктивности.
Жительница Луги в финале Всероссийского конкурса
Жительница Луги Марина Ларионова стала финалисткой Всероссийского конкурса красоты для девушек и женщин, передвигающихся на колясках, «Леди Интеграция 2020». Финал состоится уже сегодня, 28 июля.
Столкнулись два грузовых поезда
На грузовой станции “Купчинская” столкнулись два грузовых состава, в результате чего с пути сошли электровозы и пустой вагон, полотно сорвано. Один человек пострадал, двое отказались от госпитализации. Возбуждено уголовное дело.
Карантин для отдохнувших в Крыму
Жителей Соснового Бора, вернувшихся из Крыма, могут посадить на карантин. В городе готовят рекомендации для руководителей предприятий, чтобы отслеживать передвижение сотрудников на период отпусков.
Петербург вновь затопило
После полудня на Петербург и Ленобласть обрушился сильнейший ливень: вновь затоплены улицы, машины едва не утонули на дорогах. Мы собрали результатами обильных осадков.
У Крошик — новые ластоногие соседи
Обычно воспитанники центра реабилитации ластоногих в Репино быстро его покидают, но в этом году есть “подзадержавшиеся”. И к знаменитому Крошику подселили новых ластоногих соседей — Шлиссика и Морозову. Такое соседство ему пришлось не по душе и он изолировался в маленьком бассейне.