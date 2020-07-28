Сильный ливень, карантин для отдохнувших в Крыму, создание молочного союза: главное в Ленобласти за 28 июля

Ivbg.ru собрал самое главное, что произошло в Ленобласти и Петербурге за прошедший день — 28 июля.

Союза “Леноблмолоко”

В Ленобласти появился региональный союз производителей и переработчиков молока, который позволит оперативно решать возникающие вопросы и консультировать производителей. Напомним, что регион занимает первое место среди субъектов России по уровню молочной продуктивности.

Жительница Луги в финале Всероссийского конкурса

Жительница Луги Марина Ларионова стала финалисткой Всероссийского конкурса красоты для девушек и женщин, передвигающихся на колясках, «Леди Интеграция 2020». Финал состоится уже сегодня, 28 июля.

Столкнулись два грузовых поезда

На грузовой станции “Купчинская” столкнулись два грузовых состава, в результате чего с пути сошли электровозы и пустой вагон, полотно сорвано. Один человек пострадал, двое отказались от госпитализации. Возбуждено уголовное дело.

Карантин для отдохнувших в Крыму

Жителей Соснового Бора, вернувшихся из Крыма, могут посадить на карантин. В городе готовят рекомендации для руководителей предприятий, чтобы отслеживать передвижение сотрудников на период отпусков.

Петербург вновь затопило

После полудня на Петербург и Ленобласть обрушился сильнейший ливень: вновь затоплены улицы, машины едва не утонули на дорогах. Мы собрали результатами обильных осадков.

У Крошик — новые ластоногие соседи

Обычно воспитанники центра реабилитации ластоногих в Репино быстро его покидают, но в этом году есть “подзадержавшиеся”. И к знаменитому Крошику подселили новых ластоногих соседей — Шлиссика и Морозову. Такое соседство ему пришлось не по душе и он изолировался в маленьком бассейне.