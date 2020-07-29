Налетчик на банк в Санкт-Петербурге задержан по горячим следам – ГУМВД

Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на банк на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Как сообщается, подозреваемым в нападении оказался 29-летний мужчина, ранее работавший барменом. По его словам, он нуждался в деньгах из-за потери работы. Его задержали по месту жительства в одном из домов на 26-й линии Васильевского Острова. Похищенное в сумме 1 миллион 108 тысяч рублей изъяты.
Во вторник около 19.30 в офис банка забежал мужчина в медицинской маске. Угрожая работнику, он протянул записку с требованием выдать ему денежные средства, похитил более миллиона рублей и скрылся. При нападении пострадавших нет.
Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК России «Разбой».