Около половины месячной нормы осадков выпало на юге Санкт-Петербурга

Около половины месячной нормы осадков выпало в южных районах Санкт-Петербурга во время ливня, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Сегодня в Санкт-Петербурге и пригородах прошёл дождь высокой интенсивности. Во время ливня за 40 минут в южных районах города выпала почти половина месячной нормы осадков – свыше 30 миллиметров при среднем значении за июль 80 миллиметров», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» поступили 109 заявок, 53 бригады предприятия оперативно устраняют подтопления.

Вода скопилась на Пулковском шоссе в районе развязки с КАД и на перекрёстке улиц Парашютной и Репищева. Обеспечен оперативный отвод воды.

«По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», самый высокий показатель максимальной интенсивности ливневых осадков был зафиксирован в Московском районе — 25,43 миллиметра за 20 минут. В Колпинском районе интенсивность составляла 20,14 миллиметра за 20 минут. Также с превышением расчётных показателей выпали осадки в поселке Шушары — 14,86 миллиметра», — сказано в сообщении.

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По информации пресс-службы, система канализации города рассчитана на дождь с максимальной интенсивностью 7,2 миллиметра за 20 минут.