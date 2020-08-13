Что нужно знать об имущественной поддержке предпринимателей в Ленобласти

Имущественная поддержка – это один из самых эффективных видов государственной поддержки малого и среднего бизнеса в Ленобласти, которую можно получить в Фонде поддержки предпринимателей 47 региона.

В качестве имущественной поддержки предприниматели региона могут по результатам аукционов получить в аренду по низкой ставке или выкупить в собственность земельные участки, помещения различного назначения, автомобили, а также инвентарь и производственное оборудование. Отметим, что перечень имущества обновляется ежегодно до 1 ноября.

Все, что необходимо знать об имущественной поддержке размещено на сайте Фонда поддержки предпринимателей Ленобласти.

Вы предприниматель, владелец или управленец бизнеса в 47 регионе, или же только планируете им стать? Именно для Вас Фонд реализует меры поддержки бизнеса, в том числе, в условиях распространения коронавируса. Наша цель — создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области! Узнайте больше о возможностях Фонда и национального проекта «Мой бизнес» на официальном сайте.