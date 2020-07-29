Стало известно, где 29 июля зафиксированы 40 новых случаев коронавируса в Ленобласти

Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 40 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 5 797, выздоровели 4074. Умерли 56 человек.

Всеволожский район:

Мурино — 3,

Янино-1 — 1,

Новосаратовка — 1,

Старая — 1,

Заневка — 1,

Кирполье — 1;

Выборгский район:

Выборг — 1;

Гатчинский район:

Гатчина — 8,

Дружная Горка — 2,

Войсковицы — 1,

Вырица — 1,

Большие Колпаны — 1,

Жабино — 1,

Тихковицы — 1,

Мины — 1,

Ронилово — 1,

Суйда — 1,

Пудость — 1;

Киришский район:

Кириши — 3,

Кусино — 1;

Кировский район:

Отрадное — 1;

Ломоносовский район:

Ропша — 1,

Оржицы — 1,

Карвала — 1,

Михайловка — 1;

Приозерский район:

Приозерск — 1;

Тихвинский район:

Тихвин — 1;

Тосненский район: