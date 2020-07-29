Стало известно, где 29 июля зафиксированы 40 новых случаев коронавируса в Ленобласти

Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 40 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 5 797, выздоровели 4074. Умерли 56 человек.
Всеволожский район:
- Мурино — 3,
- Янино-1 — 1,
- Новосаратовка — 1,
- Старая — 1,
- Заневка — 1,
- Кирполье — 1;
Выборгский район:
- Выборг — 1;
Гатчинский район:
- Гатчина — 8,
- Дружная Горка — 2,
- Войсковицы — 1,
- Вырица — 1,
- Большие Колпаны — 1,
- Жабино — 1,
- Тихковицы — 1,
- Мины — 1,
- Ронилово — 1,
- Суйда — 1,
- Пудость — 1;
Киришский район:
- Кириши — 3,
- Кусино — 1;
Кировский район:
- Отрадное — 1;
Ломоносовский район:
- Ропша — 1,
- Оржицы — 1,
- Карвала — 1,
- Михайловка — 1;
Приозерский район:
- Приозерск — 1;
Тихвинский район:
- Тихвин — 1;
Тосненский район:
- Андрианово — 1.