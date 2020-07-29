Стало известно, где 29 июля зафиксированы 40 новых случаев коронавируса в Ленобласти

Автор: Гузель Галимова
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Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 40 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 5 797, выздоровели 4074. Умерли 56 человек.

Всеволожский район: 
  • Мурино — 3,
  • Янино-1 — 1, 
  • Новосаратовка — 1, 
  • Старая — 1, 
  • Заневка — 1, 
  • Кирполье — 1;
Выборгский район:
  • Выборг — 1;
Гатчинский район:
  • Гатчина — 8,
  • Дружная Горка — 2,
  • Войсковицы — 1,
  • Вырица — 1, 
  • Большие Колпаны — 1, 
  • Жабино — 1,
  • Тихковицы — 1, 
  • Мины — 1, 
  • Ронилово — 1,
  • Суйда — 1,  
  • Пудость — 1;
Киришский район:
  • Кириши — 3,
  • Кусино — 1;
Кировский район:
  • Отрадное — 1;
Ломоносовский район:
  • Ропша — 1, 
  • Оржицы — 1, 
  • Карвала — 1, 
  • Михайловка — 1;
Приозерский район:
  • Приозерск — 1;
Тихвинский район:
  • Тихвин — 1;
Тосненский район:
  • Андрианово — 1.

 