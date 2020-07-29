В парке Демидовых «Тайцы» открылся новый туристический маршрут

На маршруте «Прогулка вокруг Большой поляны» в ближайшее время в парке появятся таблички с QR-кодами.

В парке Демидовых обустроили дорожки, установили указатели и понтонный мост. В ближайшее время будет также открыта вторая тропа — для конных и велосипедных экскурсий. Следующим этапом станет установка ограждения по периметру парка.

Усадьбу Демидовых и Готические ворота готовят к реставрации. Готовить проект реставрации усадьбы начали еще в сентябре 2017 года. В январе 2018 года глава Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что на восстановление усадьбы планируется потратить более 300 млн рублей.

Усадьба Демидовых находится недалеко от поселка Тайцы вдали от туристических маршрутов, особняк построил промышленник Александр Демидов в 1770 году. К сожалению, сейчас усадьба пребывает в плачевном состоянии. Путеводители по Ленобласти включают ее в десятку самых красивых заброшенный усадеб региона.