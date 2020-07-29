В Ленобласти задержали женщину, которая обманом похищала деньги у пенсионеров

Женщина представлялась сотрудником электрокомпании, а после узнавала, где пенсионеры хранят деньги и похищала накопления. Таким образом она украла у стариков более полумиллиона рублей.

Полиция задержала жительницу Волхова, которую подозревают в серии краж у пенсионеров. Как сообщает пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, мошенница представлялась сотрудником электрокомпании и сообщала пенсионерам о якобы переплате за электроэнергию, которую она пришла вернуть. Далее она показывала пятитысячную купюру и спрашивала, будет ли сдача. Увидев, откуда пенсионеры достают деньги, она отвлекала их, похищала накопления и скрывалась.

Полиция уже установила причастность как минимум к трем кражам. Общая сумма похищенного составила более полумиллиона рублей. Известно, что женщина — представительница кочевого народа — уже привлекалась к ответственности за аналогичные преступления.

Возбуждено уголовное дело.