Ведущий Versus Battle не поверил в смерть рэпера, которого нашли расчлененным в Санкт-Петербурге

Ведущий Versus Battle Александр Тимарцев рассказал, что не поверил в смерть украинского участника рэп-баттлов Энди Картрайта, тело которого было найдено расчленённым накануне в квартире в Санкт-Петербурге.

В четверг источник в силовых структурах сообщил, что супруга гражданина Украины была задержана в Санкт-Петербурге по подозрению в расчленении мужа, предположительно, скончавшегося от передозировки наркотиков. Тело мужчины 1989 года рождения было расчленено и упаковано в пять пакетов. По данным местных СМИ, погибший известен как украинский андеграунд рэп-исполнитель, участник Versus Battle Энди Картрайт (настоящее имя — Александр Юшко).

«Написал Марине (супруге Картрайта — ред.). Но, кажется, всё плохо. Новостные каналы звонят и подтверждают… Очень надеюсь, что про Картрайта — это вброс», — написал в своём Twitter ведущий Versus Battle, более известный как Ресторатор.

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Versus Battle — крупнейшая российская площадка рэп-баттлов. Первые видео появились на канале в YouTube около семи лет назад. За это время ему удалось собрать более 4,5 миллиона подписчиков.