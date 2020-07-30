В Санкт-Петербурге жена рэпера Энди Картрайта расчленила его тело и не успела избавиться от него

Автор: Александр Селиванов
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По словам супруги, музыкант скончался от передозировки наркотиками.

Источник: interesnoe.me

По информации телеграм канала Mash на Мойке, рэпер Энди Картрайт (Александр Юшко) скончался еще четыре дня назад. Его жена не нашла другого решения, как расчленить тело супруга, но что дальше делать с ним не придумала.

Отмечается, что женщина разложила тело музыканта по пакетам. Только на четвёртый день она позвонила адвокату. С ее слов супруг скончался от передозировки наркотиков.

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27.07.2020 267

В настоящее время сотрудники полиции задержали женщину, а судмедэксперты проверяют, действительно ли музыкант скончался от наркотиков.