В Санкт-Петербурге жена рэпера Энди Картрайта расчленила его тело и не успела избавиться от него

По словам супруги, музыкант скончался от передозировки наркотиками.

По информации телеграм канала Mash на Мойке, рэпер Энди Картрайт (Александр Юшко) скончался еще четыре дня назад. Его жена не нашла другого решения, как расчленить тело супруга, но что дальше делать с ним не придумала.

Отмечается, что женщина разложила тело музыканта по пакетам. Только на четвёртый день она позвонила адвокату. С ее слов супруг скончался от передозировки наркотиков.

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В настоящее время сотрудники полиции задержали женщину, а судмедэксперты проверяют, действительно ли музыкант скончался от наркотиков.