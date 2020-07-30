Видео: женщина избила 11-летнюю девочку на детской площадке в Веселом Поселке

Женщина избила 11-летнюю девочку на детской площадке прямо посреди дня на улице Подвойского, 50, в Веселом Поселке. Другие взрослые с интересом наблюдали за происходящим и не вмешивались.

Женщина привела на площадку сына. Другой мальчик стал показывал пальцем на рисунок на его футболке и смеяться. Девочка шепотом стала объяснять ребенку, что показывать пальцем нехорошо. И женщина напала на нее.

Девочка пыталась защититься, но силы были неравны. Родственники пострадавшей написали заявление в полицию. На видео нет звука, однако женщина, избивая ребенка, еще и ругалась матом.

Редакция ivbg.ru напоминает: это не первый случай, когда на территории Петербурга кого-то избивают среди дня, а находящиеся рядом люди никак не реагируют на это. Трое мужчин избили прохожего 21 июля прямо на улице. Под их ударами он потерял сознание, а потом впал в кому. А 24 июня грабители жестоко избили и травмировали петербуржца посреди дня на переполненной улице.